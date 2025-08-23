«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير مكاتب استقدام العمالة المساعدة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فتح الباب لتلقي الاقتراحات والملاحظات والآراء، وقياس مستوى رضا المتعاملين عن أداء مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، وذلك حرصاً من الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن المشاركة بالآراء في الاستبيان الإلكتروني المخصص لذلك على موقع «شارك.إمارات»، وذلك حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، حيث يمكن لـ3 فئات رئيسية المشاركة بالاستبيان، هي: الأسر والأفراد داخل دولة الإمارات الذين يحتاجون إلى استقدام عمالة مساعدة (مثل: عمالة منزلية، السائقين، المربيات، الطباخين، وغيرها)، كما يمكن أن يشارك، أصحاب العمل الجدد الراغبون في الحصول على استشارات وخدمات موثوقة في استقدام العمالة المساعدة، وكذلك الأمر بالنسبة للمتعاملين الباحثين عن خدمات مرخصة وآمنة بعيداً عن الوسطاء أو المكاتب غير المرخصة.

وأكدت الوزارة، أن استطلاع آراء الفئات المعنية يأتي في إطار تنظيم قطاع العمالة المساعدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للأسر والمؤسسات.

وتتعلق الاستفسارات الواردة في الاستبيان، حول معرفة مدى حصول الشخص على خدمات سابقة من أحد مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدمه، ومدى رضاه عن جودة الخدمات المقدمة، وتقييمه لضمان الإجراءات المتبعة لحقوق جميع الأطراف، ومدى الحاجة إلى تطوير أو تحديث خدمات الاستقدام، بالإضافة إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

ولفتت الوزارة إلى أنها توفر قائمة محدثة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، التي تعمل تحت إشرافها المباشر، ووفق معايير وضوابط واضحة، تضمن الشفافية والمصداقية.

وتمكّن الوزارة المتعاملين من الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يسهل عملية البحث والاختيار الآمن، ويحد من التعامل مع المكاتب غير المرخصة التي قد تخل بشروط التعاقد أو تفرض تكاليف غير قانونية.

وأصدرت الوزارة قائمة محدثة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة، في العشرين من شهر أغسطس الجاري، وتضم 130 مكتباً معتمداً على مستوى الدولة، منها 44 مركزاً في إمارة أبوظبي، حيث تضم مدينة أبوظبي 25 مركزاً ومكتباً مرخصاً، و18 مركزاً في العين، بالإضافة إلى مركز في منطقة الظفرة.

بينما يوجد 40 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومركزين في خورفكان، وآخر في منطقة كلباء. وكذلك يوجد 19 مركزاً في عجمان، و13 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.

وأفادت الوزارة بأنها أصدرت قرارات منظمة لتراخيص مكاتب الاستقدام حددت التزامات جميع الأطراف (مكاتب الاستقدام - أصحاب عمل)، وأن مكاتب الاستقدام هي الجهة الوحيدة المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، والتي على أصحاب العمل مراجعتها عند استقدام عمالة مساعدة، مع فرض رقابة دورية وعقوبات على المكاتب المخالفة، بهدف تنظيم القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز جودة الخدمات.



خدمات مرنة

تلتزم هذه المكاتب بتقديم خدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بمهنية عالية، بما يشمل استخدامها لعقود إلكترونية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضمان الحقوق، ومراعاة شروط الإقامة والعمل، إلى جانب توفير باقات خدمات مرنة تلبي احتياجات مختلف المتعاملين.

وذكرت الوزارة أنها توفّر نظاماً متكاملاً لتقديم الملاحظات أو الشكاوى على أداء هذه المكاتب، بما يضمن الرقابة الفاعلة وجودة الخدمات المقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل متوازنة وموثوقة تدعم استقرار سوق العمالة المساعدة في الدولة.