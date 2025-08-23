«خيرية الشارقة» توزع 2110 مصاحف خارج الدولة

الشارقة (الاتحاد)



وزعت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2110 مصاحف في المساجد في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية،

وشمل التوزيع نسخاً باللغة العربية وأخرى مترجمة إلى لغات مختلفة.

وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية: إن المشروع جاء استجابة لحاجات ميدانية ملحة تم رصدها خلال الزيارات الميدانية وتقارير مكاتب الجمعية في هذه البلدان، وقال إن رؤية الأطفال وهم يستلمون مصاحفهم كانت لحظة مؤثرة للغاية، خصوصاً أن بعضهم يقتني مصحفاً خاصاً به للمرة الأولى في حياته، إذ أن كثيراً من الأطفال في هذه المناطق النائية كانوا يتناوبون على مصحف واحد.