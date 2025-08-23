الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة» توزع 2110 مصاحف خارج الدولة

جانب من توزيع المصاحف في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية (من المصدر)
24 أغسطس 2025 01:34

الشارقة (الاتحاد) 

وزعت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2110 مصاحف في المساجد في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، 
وشمل التوزيع نسخاً باللغة العربية وأخرى مترجمة إلى لغات مختلفة.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية: إن المشروع جاء استجابة لحاجات ميدانية ملحة تم رصدها خلال الزيارات الميدانية وتقارير مكاتب الجمعية في هذه البلدان، وقال إن رؤية الأطفال وهم يستلمون مصاحفهم كانت لحظة مؤثرة للغاية، خصوصاً أن بعضهم يقتني مصحفاً خاصاً به للمرة الأولى في حياته، إذ أن كثيراً من الأطفال في هذه المناطق النائية كانوا يتناوبون على مصحف واحد.

أخبار ذات صلة
"رأس الخيمة للمواصلات" تكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف عند فتح ذراع "قف" للحافلات المدرسية
المساجد
المدارس
اللغة العربية
خيرية الشارقة
الشارقة
مدارس
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
بوتين وشي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل
اليوم 17:15
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
الرياضة
«أرقام القمة» لم تنصف «العنابي»
اليوم 17:15
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©