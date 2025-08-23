«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تدعم المواهب بمسابقة «شاعر نبض الفلاح»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعاليات مسابقة «شاعر نبض الفلاح الصغير»، التي نُظِّمَت بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومركز التواجد البلدي ومركز نبض الفلاح المجتمعي في أبوظبي، وشارك فيها 40 طالباً فاز منهم 11 متسابقاً. وجاءت المسابقة ضمن برنامج الورشة التدريبية المتخصِّصة في أساسيات الشعر العربي التي نظَّمتها الجامعة، بهدف تعزيز الهُوية الثقافية وصقل المواهب الأدبية في المجتمع المحلي.

وهدفت الورشة إلى تنمية الشغف باللغة العربية والشعر الفصيح والنبطي، وربط الناشئة بجذورهم الثقافية، وتمكين الشباب من التعبير عن هُويتهم التراثية من خلال القصائد الشعرية، وصقل مهارات الكتابة والإلقاء والنقد الأدبي عبر ورشة عمل تفاعلية وتطبيقية، ودعم طلاب الجامعة الموهوبين ومنحهم فرصة للعطاء المجتمعي، إضافة إلى ربط الجامعة بالمجتمع المحلي عبر منصة إبداعية، ونشر الثقافة الأدبية وتعزيز الهُوية اللغوية.