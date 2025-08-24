الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"كهرباء الشارقة" تطلق برنامجها السنوي لترشيد الاستهلاك

"كهرباء الشارقة" تطلق برنامجها السنوي لترشيد الاستهلاك
24 أغسطس 2025 13:31

 أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجها السنوي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بالتزامن مع عودة الطلاب إلى المدارس.

 يستهدف البرنامج تعزيز الوعي لأكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس الخاصة والحكومية في إمارة الشارقة بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وطرق الاستخدام الأمثل لهما.

 وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي كجزء من التزام الهيئة بدعم جهود الاستدامة في إمارة الشارقة وتحقيق الأهداف البيئية والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية.

 وقال سيف النقبي رئيس قسم التثقيف والتوعية بالهيئة إن البرنامج يتضمن زيارات ميدانية للمدارس ومجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وحملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مسابقات وجوائز.

 ودعت الهيئة جميع المدارس بإمارة الشارقة للمشاركة بفعالية في البرنامج من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.​

المصدر: وام
كهرباء الشارقة
الشارقة
المدارس
