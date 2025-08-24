الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"رأس الخيمة للمواصلات" تكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

"رأس الخيمة للمواصلات" تكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد
24 أغسطس 2025 15:55

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات حزمة من المبادرات والإجراءات الاستباقية، ضمن خطتها المتكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 وذلك في إطار حرصها على ضمان أعلى معايير السلامة لطلبة المدارس وتعزيز كفاءة منظومة النقل المدرسي.

وبدأت الاستعدادات بتنفيذ زيارات ميدانية لمركز الفحص الفني للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية وتوافقها مع اشتراطات السلامة، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية لمواقع تجمع الحافلات للتحقق من تطبيق اللوائح المعتمدة ومراجعة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والتراخيص.

كما عملت الهيئة على تعزيز التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم دائرة رأس الخيمة للمعرفة ومواصلات الإمارات ومشغلي النقل المدرسي، لضمان تكامل الجهود وتوحيد الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويوفر بيئة نقل آمنة وموثوقة للطلبة.

 

وفي جانب التوعية أطلقت الهيئة سلسلة من الورش التوعوية المتخصصة استهدفت أكثر من 1000 سائق ومشرفة نقل مدرسي، وركزت على إرشادات السلامة والقيادة الآمنة وآليات تفويج الطلبة من وإلى الحافلات، كما شملت الورش مشغلي أنشطة النقل المدرسي والمشرفين الميدانيين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، بما يضمن الإلمام الكامل بكافة الاشتراطات واللوائح التنظيمية لقطاع النقل المدرسي في رأس الخيمة.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد
541 مدرسة حكومية وخاصة تسـتفيد من خدمات «الصحة المدرسية»

وتعزيزاً لهذه الجهود، ستستمر الهيئة وفرق عملها، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بالتواجد في المؤسسات التعليمية خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي الجديد لمتابعة الامتثال الكامل، وتقديم الدعم الميداني للمشغلين والمدارس في عملية تفويج واستقبال الطلبة.

 

وأكدت الهيئة أن هذه الاستعدادات تأتي انطلاقاً من رؤيتها في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة ومستدامة، واضعة سلامة الطلبة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى حرصها المستمر على تطوير منظومة النقل المدرسي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن انطلاقة عام دراسي آمن ومستدام يرسخ ثقة المجتمع بمنظومة النقل المدرسي في الإمارة.

المصدر: وام
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
المدارس
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©