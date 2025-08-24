الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
24 أغسطس 2025 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا كذلك. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 23:24، والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.
 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                     الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                        43 31 65 25
دبي                             38 30 80 25
الشارقة                        41 30 70 25
عجمان                        38 30 65 30
أم القيوين                     40 31 65 30
رأس الخيمة                  42 31 70 25
الفجيرة                        37 31 80 45
العـين                          43 31 55 20
ليوا                             43 32 65 20
الرويس                        42 33 65 25
السلع                           43 34 65 25
دلـمـا                           41 35 70 20
طنب الكبرى / الصغرى   38 34 80 35
أبو موسى                     38 34 80 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
