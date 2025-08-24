الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ79 للمساعدات الإنسانية لدعم غزة

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ79 للمساعدات الإنسانية لدعم غزة
24 أغسطس 2025 18:07

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فقد أتمت الإمارات، اليوم،  تنفيذ عملية الإنزال الجوي الـ 79 في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.

شملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ومع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4052 طنا، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

تُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

المصدر: وام
الإمارات
إنزال جوي
إسقاط جوي
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
