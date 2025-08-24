محمد بن راشد للطلبة: كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد وتحقيق إنجاز مختلف، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «غداً يبدأ عام دراسي جديد.. يلتحق فيه أكثر من مليون طالب بمدارسهم في دولة الإمارات.. البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً.. بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة.. وحركة وحراكاً في كافة أنحاء بلادنا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نقول لأبنائنا: كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد.. وتحقيق إنجاز مختلف.. والارتقاء بعقولكم وطموحاتكم.. والاقتراب من أهدافكم.. ونقول للمعلمين: أنتم ركيزة نهضتنا.. وصناع التغيير في مدارسنا.. لا نريد تعليمًا يملأ الطلاب بالمعرفة فقط.. بل تعليماً يشعل فيهم فضول المعرفة.. ويوقد شعلة الطموح.. ويذكي نار الشغف».

وختم سموه قائلاً: «تمنياتنا لدولة الإمارات بدوام التوفيق.. وتمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله».