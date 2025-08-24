الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصل أنغولا في «زيارة دولة»

رئيس الدولة يصل أنغولا في «زيارة دولة»
24 أغسطس 2025 20:52

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى جمهورية أنغولا في «زيارة دولة».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد
الإمارات وأنغولا.. توجّه فاعل نحو بناء شراكة استراتيجية

ويرافق سموه، خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وسالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أنغولا
زيارة دولة
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©