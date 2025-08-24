الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دوكتور» المشروع الطبي البحري الإماراتي يُقدّم دعماً دوائياً حيوياً لأنغولا

«دوكتور» المشروع الطبي البحري الإماراتي يُقدّم دعماً دوائياً حيوياً لأنغولا
24 أغسطس 2025 21:34

لواندا (الاتحاد)
قدّم «دوكتور»، المشروع الطبي البحري المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة برجيل القابضة، دعماً حيوياً لقطاع الرعاية الصحية في أنغولا بالتبرع ب 800,000 دواء أساسي.
تم تسليم الشحنة رسمياً من خلال وزارة الصحة في أنغولا التي تضمنت مضادات حيوية أساسية، ومسكنات ألم، وعلاجات لأمراض مزمنة. وحضر التسليم معالي سيلفيا لوتوكو وزيرة الصحة في أنغولا، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برجيل القابضة، إلى جانب مسؤولين من كلا البلدين، مؤكدين الالتزام المشترك بتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعاون الدولي.
سيساعد التبرع بالأدوية الأساسية، وزارة الصحة الأنغولية على تعزيز توزيع الأدوية الحيوية، وضمان وصولها إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا إليها.
تُستخدم الأدوية المتبرع بها على نطاق واسع في علاج الاضطرابات المرتبطة بالحموضة، ومرض السكري، والالتهابات البكتيرية، والحساسية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يوفر الدعم لبعض تحديات الرعاية الصحية.
وقال سفير أحمد «نحن ملتزمون بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال مشروع دوكتور حيث نهدف إلى توفير الأدوية، بالإضافة إلى بث الأمل والطمأنينة للمجتمعات المحتاجة. ويمثل هذا التعاون مع وزارة الصحة في أنغولا خطوة أخرى نحو مهمتنا المتمثلة في سد فجوات الرعاية الصحية وإحداث تأثير مستدام».
مع تركيز رئيسي على أفريقيا، يدمج مشروع «دوكتور» الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المعيارية والتدريب والاستجابة للطوارئ في منصة شاملة واحدة، حيث تتماشى هذه المبادرة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة.

