الإثنين 25 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للهجرة في بريطانيا

مظاهرة مؤيدة لطالبي اللجوء في لندن
24 أغسطس 2025 22:12

شهدت بريطانيا، مواجهات عاصفة بين معارضين ومؤيدين للمهاجرين في تظاهرات متفرقة، فيما تسابق الحكومة الزمن للتعامل مع تداعيات حكم قضائي يجبر أحد الفنادق في ضاحية بلندن على إخلاء طالبي لجوء. ومثل القرار مشكلة جديدة للحكومة التي تكافح للحد من الهجرة غير النظامية والوفاء بالتزاماتها تجاه إيواء طالبي اللجوء.
باتت الهجرة قضية سياسية ساخنة في دول الغرب التي تحاول التعامل مع تدفق المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل هربا من الحروب والفقر وتغير المناخ.

