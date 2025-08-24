الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
تخريج دورة صف الضباط بشرطة دبي

25 أغسطس 2025 01:44

دبي (الاتحاد) 

شهد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، حفل تخريج برنامج صف الضباط الدفعة 47 و48، بحضور العميد ناصر حميد الزري، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والعميد عبدالعزيز محمد أمين العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، وعدد من الضباط.
وهنأ العميد بدران الشامسي الخريجين البالغ عددهم 95 منتسباً بهذه المناسبة، ثم وجَّه بضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن في مختلف المجالات، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن، وبسط النظام والقانون، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، مشدداً على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكونوا قدوة حسنة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، لعكس الصورة المشرّفة للدولة .

