علوم الدار

منصة سوق الأعلاف تسجِّل مبيعات بقيمة 1.47 مليار درهم خلال 2024

ضمان منافسة عادلة بين الموردين في سوق الأعلاف (من المصدر)
25 أغسطس 2025 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

سجّل برنامج «سوق الأعلاف»، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مبيعات بقيمة تجاوزت 1.47 مليار درهم خلال عام 2024 عبر منصة سوق الأعلاف الإلكترونية. 
واستقطبت المنصة التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع منصة «تم»، أعداداً متزايدة من مُربّي الثروة الحيوانية الباحثين عن أعلاف عالية الجودة بأسعار تنافسية. وبلغ إجمالي طلبات الشراء المسجَّلة عبر المنصة، نحو 455,650 طلباً خلال عام 2024، ووصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى 17,400 مالك للثروة الحيوانية في الدولة.
وأحدث «سوق الأعلاف» نقلة نوعية في البنية التحتية لتجارة الأعلاف، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة فيه من شركتين إلى 17 شركة، وتوسَّعت منافذ البيع لتصل إلى 112 منفذاً، وازداد تنوُّع المنتجات المعروضة من نوعين إلى 7 أنواع. وشهد السوق تطويراً لتجربة المتعاملين بتسهيل إجراءات الشراء بنسبة 57 %، لتصبح مقتصرة على 3 خطوات فقط، وانخفض زمن إتمام العملية إلى أقل من 3.5 دقيقة، ما أسهم في رفع معدل رضا المتعاملين إلى 87 %.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطبيق «سوق الأعلاف» بمناسبة مرور عام على إطلاق السوق الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف التطبيق إلى تعزيز كفاءة قطاع الثروة الحيوانية وضمان حصول نحو 40,000 مُربٍّ في الدولة على أعلاف عالية الجودة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.
ويوفِّر التطبيق منصة رقمية شاملة تقدِّم مجموعة واسعة من خيارات الأعلاف، وتُتيح للمستخدمين طلب المنتجات وتسلُّمها في الوقت المحدَّد، ومقارنة الأسعار، واختيار أفضل العروض، مع توفير خيارات دفع آمنة ومتعددة لإتمام عملية الشراء.
وأكَّد راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنَّ تبنّي الحلول الذكية في سوق الأعلاف، أسهم في تعزيز المنافسة بين الموردين، ما أدّى إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات بنسبة تصل إلى 30 %، فضلاً عن تعزيز جودة الأعلاف وتنوُّع تراكيز البروتين فيها. 
وأضاف أنَّ هذه التطورات تمثِّل قفزة نوعية في سياسات تنمية الثروة الحيوانية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تعزيز الأمن الغذائي والتحوُّل الرقمي.
 وأشار إلى أنَّ، سوق الأعلاف - الذي يبلغ حجمه نحو 3 ملايين طن سنوياً بقيمة تتجاوز 4.5 مليار درهم - يُعَدُّ نموذجاً رائداً للتحوُّل الرقمي في القطاعات الحيوية، حيث أسهم في تنظيم التجارة وضمان المنافسة العادلة بين الموردين، ودعم إنتاج الغذاء المستدام في الدولة.
وأوضح أنَّ الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق تغطية سوق الأعلاف الجغرافية، وإدراج مزيدٍ من المنتجات الزراعية، وتعزيز التكامل مع المبادرات الذكية الأخرى في القطاع الزراعي.

تطبيق «سوق الأعلاف»
يُتيح تطبيق «سوق الأعلاف»، الذي يمكن الوصول إليه عبر منصة «تم»، سهولة طلب وشراء الأعلاف حسب السعر والنوع، وتصنيفها حسب نوع الحيوان والشركة المصنّعة، وإعادة طلب المشتريات السابقة.
 ويوفِّر التطبيق تفاصيل كاملة عن كلِّ منتج، وصوراً توضيحية، إضافة إلى خيارات دفع متنوّعة وآمنة وملخص للطلب ومعلومات الاتصال بالمورد وإمكانية تحميل فاتورة المشتريات.

