«بلديتنا معكم» في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)



في إطار حرص بلدية دبا الحصن على تعزيز الشراكة المجتمعية والوقوف إلى جانب المؤسسات التعليمية، أطلقت البلدية مبادرة «بلديتنا معكم» بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى زيارة المدارس وتهنئة إداراتها وهيئاتها التدريسية، والتعرف عن قرب على أبرز النواقص والاحتياجات الخاصة التي تدعم توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وتضمنت المبادرة، تعقيم شامل وأعمال هندسية وزراعية وأعمال الصحة العامة، حيث نفذت البلدية حملات تنظيف وتعقيم موسعة داخل الحرم المدرسي ومحيط المدارس والروضات والحضانات، إضافة إلى تنظيف الأرصفة ومداخل المدارس وصيانة حاويات النفايات وتقليم الأشجار.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستعداد لتوفير عام دراسي مميز.