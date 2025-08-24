الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق «مجلس الفريج العلمي» بدبي لتعزيز القيم الإسلامية

أحمد المهيري
25 أغسطس 2025 01:44

دبي (الاتحاد) 

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعها الفريد «مجلس الفريج العلمي»، كبرنامج تعليمي رائد متكامل في العلوم الشرعية، بأسلوب حديث ومرن يلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع، ويعزز القيم الإسلامية السامية في مختلف المراحل العمرية.
وقد تم تصميم هذا البرنامج بشكل فعال ومبتكر ليواكب المتطلبات التعليمية المعاصرة، مع توفير مسارات تعليمية مرنة تتيح للدارسين اختيار طريقة التعلم المناسبة، سواء بالحضور المباشر، أو عن بُعد، أو بالتعلم الذاتي عبر منصة تعليمية ذكية، بإشراف نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن إطلاق «مجلس الفريج العلمي» يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات أفراد المجتمع، بعد أن تمت دراسات مسحية شاملة لتحديد متطلبات أبنائنا ومجتمعنا في مجال التعليم الشرعي، موضحاً أنه تزامناً مع استراتيجية «أقرب إلى المجتمع»، يهدف المشروع إلى تسهيل الوصول إلى تحصيل علمي شرعي موثوق ومتكامل، مع مراعاة القدرات الفردية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية مرنة وفعّالة.
وعن مجلس الفريج العلمي، تم تقسيم البرنامج إلى ثلاثة مستويات تعليمية تمتد على مدار ثلاث سنوات دراسية، حيث يركز البرنامج على علوم أساسية تشمل: الفقه، والتفسير، والسيرة النبوية، والحديث الشريف، واللغة العربية، والقيم الإسلامية.، لتحقيق مخرجات معرفية وسلوكية واضحة.
ومن خلال زيارات ميدانية لمساجد مختارة من إمارة دبي، و6 مراكز موزعة في المزهر، أم الشيف، ند الشبا، الورقاء، البرشاء، يوفر البرنامج خيارات مرنة من حيث مواعيد الدراسة (صباحية أو مسائية)، وعدد أيام الدراسة (يومين أو يوم واحد أسبوعياً).

مسارات تعليمية
من جانبه، أشار محمد ميحد السويدي، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، مسؤول المشروع، أن الدائرة تسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال تقديم مسارات تعليمية متدرجة تغطي العديد من المواضيع الأساسية، مؤكداً أن هذا البرنامج سيرتقي بمستوى المعرفة الدينية ويسهم في غرس القيم الإسلامية في جيل المستقبل، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التعليم المستدام والمستقبلي في الدولة، ليكون نموذجاً متكاملاً في التعليم الشرعي المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

