الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«طرق دبي» ترسي عقد توسعة الجسر المؤدي لمبنى 1 بمطار دبي

«طرق دبي» ترسي عقد توسعة الجسر المؤدي لمبنى 1 بمطار دبي
25 أغسطس 2025 01:45

دبي (وام)

أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع «مطارات دبي»، عقد مشروع توسعة وتطوير الجسر المؤدي للمبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية المؤدية لمبنى المطار، وتقليل زمن الرحلة، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب مواكبة النمو المستمر لعدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي الذي بلغ عددهم عام 2024، أكثر من 92 مليون مسافر.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يتضمن توسعة الجسر الحالي من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، وذلك بإنشاء جسر جديد باستخدام نظام مبتكر من العوارض الصندوقية الحديدية المدمجة مع بلاطة خرسانية مركبة، وجرى اختيار هذا الحل الهندسي لما يقدمه من كفاءة إنشائية عالية، وإنجاز الجسر في فترة زمنية قصيرة، ودون الحاجة إلى تنفيذ تحويلات مرورية على شارع المطار، وكذلك عدم الحاجة إلى تركيب دعامات مؤقتة أسفل الجسر، لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية القائمة، وتوفير أعلى معايير السلامة.
أضاف معالي الطاير أن الطول الإجمالي للجسر مع المنحدرات يبلغ 171 متراً، منها جسر بطول قرابة 70 متراً، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال تحسينات في رصف الطرق، وخدمات البنية التحتية وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية لتحقيق التكامل مع البنية التحتية المحيطة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع لتعزيز السلامة والرؤية، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4200 مركبة في الساعة، إلى 5600 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 33%.

أخبار ذات صلة
25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي العام الحالي
«إسعاف دبي» تكمل استعداداتها لتأمين العام الدراسي الجديد
هيئة الطرق والمواصلات
مطارات دبي
طرق دبي
دبي
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©