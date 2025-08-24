«طرق دبي» ترسي عقد توسعة الجسر المؤدي لمبنى 1 بمطار دبي

دبي (وام)



أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع «مطارات دبي»، عقد مشروع توسعة وتطوير الجسر المؤدي للمبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية المؤدية لمبنى المطار، وتقليل زمن الرحلة، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب مواكبة النمو المستمر لعدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي الذي بلغ عددهم عام 2024، أكثر من 92 مليون مسافر.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن المشروع يتضمن توسعة الجسر الحالي من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، وذلك بإنشاء جسر جديد باستخدام نظام مبتكر من العوارض الصندوقية الحديدية المدمجة مع بلاطة خرسانية مركبة، وجرى اختيار هذا الحل الهندسي لما يقدمه من كفاءة إنشائية عالية، وإنجاز الجسر في فترة زمنية قصيرة، ودون الحاجة إلى تنفيذ تحويلات مرورية على شارع المطار، وكذلك عدم الحاجة إلى تركيب دعامات مؤقتة أسفل الجسر، لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية القائمة، وتوفير أعلى معايير السلامة.

أضاف معالي الطاير أن الطول الإجمالي للجسر مع المنحدرات يبلغ 171 متراً، منها جسر بطول قرابة 70 متراً، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال تحسينات في رصف الطرق، وخدمات البنية التحتية وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية لتحقيق التكامل مع البنية التحتية المحيطة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع لتعزيز السلامة والرؤية، مشيراً إلى أن التوسعة الجديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4200 مركبة في الساعة، إلى 5600 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 33%.