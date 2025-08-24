الداخلية تختتم مبادرة «يوم بلا حوادث»

جمعة النعيمي (أبوظبي)



تُختتم اليوم مبادرة (يوم بلا حوادث)، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات الشرطية كافة في الدولة، تزامناً مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 25 أغسطس 2025، وذلك ضمن الحملة الفصلية (عام دراسي آمن)، لرفع وعي سائقي المركبات ومستخدمي الطرق ولتعزيز السلامة المرورية للجميع. وتهدف المبادرة لنشر الوعي المروري وتحقيق بيئة آمنة على الطرق. ويصادف (25) من أغسطس (2025) أول يوم من أيام انطلاق العام الدراسي الجديد، مما يعزز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لكافة مستخدمي الطريق. تهدف المبادرة إلى مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور، لاسيما وضع حزام الأمان، وعدم تجاوز السرعات المحددة، وإعطاء مسافة أمان كافية، واحترام أولوية المشاة وسلامتهم، وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة استخدام الهاتف، وإعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.



نقاط مرورية

تتضمن المبادرة مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المروري من خلال المشاركة في تعهد خاص عبر رابط

(https://portal.moi.gov.ae/eservices/direct؟scode=716&c=2)، وبمجرد الالتزام بالتعليمات والتعهد، يتم خصم (4) نقاط مرورية للمسجلين قبل (25) من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم تنفيذ خصم النقاط يوم (15) من سبتمبر (2025) إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. كما وتشدّد المبادرة على إعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.