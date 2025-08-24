«إسعاف دبي» تكمل استعداداتها لتأمين العام الدراسي الجديد

دبي (الاتحاد)



أكملت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026 من خلال خطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين سلامة الطلاب والكوادر التعليمية ومرتادي الطرقات، وذلك ضمن استراتيجيتها الخاصة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن فريق عمل المؤسسة متواجد ومتمركز بالقرب من المجمعات الدراسية على مستوى الإمارة في فترتي بداية ونهاية اليوم الدراسي، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة في حال حدوثها، لا سمح الله، حيث إن، سلامة أفراد المجتمع أولوية لدى المؤسسة.

وقال: «تتوزع 139 نقطة إسعافية في جميع أنحاء الإمارة تعمل على مدار الساعة، مزودة بكوادر إسعافية متخصصة ومركبات إسعاف متطورة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الإسعافية لضمان الوصول في وقت قياسي، والتعامل مع الحالات المتنوعة وتقديم الخدمة بكل احترافية وأريحية».