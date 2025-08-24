الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

25 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة في دبي العام الحالي

المدارس الجديدة تزيد الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في دبي ( من المصدر)
25 أغسطس 2025 01:45

 دبي (الاتحاد) 

يشهد قطاع التعليم الخاص في دبي نمواً متسارعاً خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026، مع افتتاح 16 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، و6 مدارس خاصة جديدة، بالإضافة إلى 3 جامعات دولية مرموقة تستقبل طلبتها في مختلف التخصصات.
وستسهم هذه المؤسسات التعليمية في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة عبر توفير 11700 مقعد دراسي جديد في المدارس، وأكثر من 2400 مقعد في مراكز الطفولة المبكرة. وستوفر مراكز الطفولة المبكرة الجديدة مناهج تعليمية متنوعة، حيث ستُطبِّق 11 مركزاً منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS)، وتطبق 3 مراكز المنهاج الإبداعي، في حين سيطبِّق مركز واحد جديد منهاج «مونتيسوري»، وآخر منهاج «مابل بير». 
وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «تواصل منظومة التعليم الخاص في دبي نموها من حيث الحجم والجودة والتنوع. ويعكس افتتاح هذه المدارس الجديدة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية الجديدة هذا العام الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لإمارة دبي، كما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033 نحو ضمان توفير تعليم عالي الجودة لكل طالب في رحلته التعليمية. إن استقطاب مؤسسات دولية موثوقة ونماذج تعليمية مبتكرة، من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة تمكّن طلبتنا من الازدهار، وتدعم في الوقت ذاته أهداف خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية».

