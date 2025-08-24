الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع خيرية في ملاوي

وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية (من المصدر)
25 أغسطس 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد) 

يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، دولة ملاوي؛ بهدف تنفيذ وإطلاق مشاريع خيرية متنوعة من بناء المساجد، وحفر الآبار، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصحية، إلى جانب كفالة الأيتام، ورعاية أسرهم.
ويرأس الوفد الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، فيما تعد هذه الزيارة الأولى لدولة ملاوي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتغطية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار في المناطق المحتاجة هناك.
وأكد الخاجة أن هذه المشاريع تمثل باكورة لبرامج أوسع يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه، وغيرها.
وأضاف: «إن الهيئة تضع نصب عينيها الوصول إلى الشرائح الأكثر ضعفاً، خاصة الأيتام والأسر محدودة الدخل»، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحدث أثراً مباشراً في حياة آلاف المستفيدين، وستسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الفقر، وترسيخ قيم التكافل والرحمة.

أخبار ذات صلة
«خيرية الشارقة» توزع 2110 مصاحف خارج الدولة
«الأعمال الخيرية العالمية» تخصّص 4 ملايين درهم لدعم الطلبة المتعثرين
المساجد
ملاوي
هيئة الأعمال الخيرية
القرآن الكريم
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سابالينكا تجتاز ماساروفا وديوكوفيتش يعبر الصعوبات
اليوم 08:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©