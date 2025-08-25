الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات

منصور بن زايد: العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات
25 أغسطس 2025 08:15

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات.



وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "انطلاقة العام الدراسي الجديد محطة متجددة لبناء العقول وصناعة الطاقات. التعليم رسالة وطنية تتكامل مع رؤية الدولة لصياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. أمنياتنا للجميع بالتوفيق".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
