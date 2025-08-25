الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم

حمدان بن زايد: بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم
25 أغسطس 2025 10:07

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات.


وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بداية العام الدراسي الجديد هي تجديدٌ للعهد مع رسالة العلم، الركيزة الأساسية لمستقبل الإمارات. فالطلبة والمعلمون وأولياء الأمور يشكّلون معاً منظومة متكاملة تعمل بروح واحدة لصناعة جيل مبدع يحمل طموحات قيادتنا ويترجمها إنجازاتٍ على أرض الواقع. أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المدارس
العام الدراسي الجديد
حمدان بن زايد
