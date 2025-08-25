الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مدارس الدولة تستقبل الطلبة مع بدء العام الأكاديمي الجديد

مدارس الدولة تستقبل الطلبة مع بدء العام الأكاديمي الجديد
25 أغسطس 2025 12:23

استقبلت مدارس الدولة طلبتها صباح اليوم مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2025 - 2026، وذلك تزامناً مع إطلاق وزارة التربية والتعليم حملة تربوية تحت شعار "من المهارة إلى الصدارة"، بمشاركة الكوادر التربوية وأولياء الأمور والمجتمع، بهدف إبراز أهمية المهارات في بناء مستقبل الطلبة وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وتحويلها إلى إنجازات.

وخاض الأسبوع الماضي الكادر الإداري والتعليمي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، تدريباً تخصصياً عقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، وذلك استعداداً للعام الأكاديمي، فيما عاد الطلبة اليوم إلى مقاعدهم الدراسية لبدء رحلة جديدة من التعلم والاستكشاف والإنجاز.

وتركز الحملة التربوية "من المهارة إلى الصدارة" على ثلاثة محاور رئيسية تشمل، الاستكشاف لتحويل المدارس إلى بيئات حاضنة وملهمة لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية، والتطوير من خلال صقل مهارات الطلبة من خلال شراكات إستراتيجية توفر لهم فرصاً تدريبية متقدمة، والتميز من خلال دعم وتشجيع الطلبة على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية.

 

وتشمل الحملة برنامجين مصاحبين ينطلقان خلال الشهر الأول من العودة، وهما "أسرتي ملهمة" بمشاركة أولياء الأمور، وبرنامج "ملهمون في الميدان" ويهدفان إلى إلهام الطلبة وتشجيعهم في مسيرتهم التعليمية المتواصلة.

 

المصدر: وام
