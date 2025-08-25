الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق نوفمبر المقبل

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق نوفمبر المقبل
25 أغسطس 2025 12:21

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف دولة الإمارات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في 12 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن أكبر وأهم بطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وتوجّه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بهذه المناسبة، بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته لهذا الحدث العالمي. وقال الهاشمي: إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وصلت إلى مكانة عالمية رائدة على مشهد رياضة الجوجيتسو، وأصبحت منصة مثالية لاكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال وتخريج أجيال من الكفاءات والمواهب الرياضية التي تمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة. من جهته كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن البرنامج الزمني للبطولة التي تمتد على مدار 11 يوماً، حيث تنطلق المنافسات يوم 12 نوفمبر المقبل ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال بين 13 و15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر، والأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تُختتم المنافسات بنزالات المحترفين أيام 20 و21 و22 نوفمبر.

وتأتي النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو استكمالاً لمسيرة نجاح امتدت على مدى أكثر من 16 عاماً، عززت خلالها البطولة من حضورها كحدث رياضي استثنائي يدمج بين التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي، ويعكس رؤية أبوظبي في نشر ثقافة الرياضة كأسلوب ونمط حياة لدى أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ17 من «عالمية أبوظبي» لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 12 نوفمبر
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. دائرة التمكين الحكومي تُطلق النسخة الثانية من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»
المصدر: وام
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©