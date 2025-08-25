الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستقبل طلبة المدارس بالورود في أول يوم دراسي

25 أغسطس 2025 15:55

شاركت دورية السعادة والطفل والموروث الشرطي، وفرقة الشرطة الموسيقية، وعناصر رجال الشرطة، في استقبال طلبة المدارس بالورود والهدايا في أول يوم من العام الدراسي تحت شعار "عام دراسي آمن" في كل من أبوظبي والعين والظفرة، ضمن الأولوية الاستراتيجية وهي إسعاد المجتمع والمشاركة المجتمعية، وتزامناً مع "عام المجتمع".
وأكدت شرطة أبوظبي أهمية المشاركة في استقبال العام الدراسي الجديد للإسهام في تعزيز التوعية من أجل سلامة الطلاب، مشيدة برعاية ودعم القيادة الرشيدة للدولة للتعليم الذي يعد ركناً أساسياً في مسيرة التنمية، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.
وحثت السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة في منطقة المدارس وعند خطوط المشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإجراءات السلامة المرورية والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، كما حثت سائقي المركبات والحافلات المدرسية على عدم التجاوز، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، حفاظاً على طلبة وطالبات المدارس.

المصدر: وام
أبوظبي
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
العين
الظفرة
شرطة أبوظبي
انطلاق العام الدراسي الجديد
الإمارات
طلبة المدارس
