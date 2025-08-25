الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي رقم 80 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير" لدعم غزة

إسقاط مساعدات على قطاع غزة
25 أغسطس 2025 16:51

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أتمت اليوم تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 80 في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من المانيا وإندونيسيا.

وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ومع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4068 طناً، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

المصدر: وام
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
المساعدات الإغاثية
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة
الإمارات
أهالي غزة
مساعدات الإمارات
غزة
