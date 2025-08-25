أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، في دولة الإمارات.

وأشار "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إلى أن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.3 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

