الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
25 أغسطس 2025 17:15

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الاثنين، في دولة الإمارات. 
وأشار "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إلى أن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.3 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

أخبار ذات صلة
جناح دبي في معرض «غيمز كوم» يستقطب آلاف الزوار والوفود من حول العالم
تحديد عطلة المولد النبوي الشريف في الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©