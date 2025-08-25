الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار غداً

أبوظبي
25 أغسطس 2025 17:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:02.
في بحر عمان، يكون الموج الموج خفيفاً كذلك. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:33، والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                      الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                         45 30 85 20
دبي                             43 30 85 20
الشارقة                        43 30 80 20
عجمان                        43 30 80 20
أم القيوين                     43 30 75 20
رأس الخيمة                  43 30 75 20
الفجيرة                        35 31 90 50
العـين                          45 31 55 15
ليوا                             48 29 55 15
الرويس                       47 29 90 25
السلع                          46 29 85 25
دلـمـا                          42 31 85 40
طنب الكبرى / الصغرى  39 30 85 35
أبو موسى                    39 30 85 35.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
