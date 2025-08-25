الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات مع أنغولا

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات مع أنغولا
25 أغسطس 2025 20:54

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات مع أنغولا.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خلال لقائنا اليوم في لواندا، بحثت وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو سبل تعزيز العلاقات التنموية بين بلدينا، وشهدنا إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تفتح المجال لمرحلة نوعية جديدة من التعاون الاقتصادي. الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات مع أنغولا خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين، من منطلق نهجها تجاه القارة الأفريقية الذي يقوم على بناء الشراكات الفاعلة التي تحقق النماء والازدهار للجميع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
