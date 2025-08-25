الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة: نسعى لتسجيل قلعة الحصن بدبا في "اليونسكو" بعد تطويرها

حاكم الشارقة: نسعى لتسجيل قلعة الحصن بدبا في "اليونسكو" بعد تطويرها
25 أغسطس 2025 21:28

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الاثنين، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"، أن الشارقة تسعى لتسجيل قلعة "الحصن" في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأثر تابع لمدينة دبا الحصن، بعد الانتهاء من إنجاز مشروع تطويرها، التزاماً من إمارة الشارقة بحماية التراث التاريخي والثقافي والإنساني، وتعزيز مكانة المواقع الأثرية التي تسهم في إعادة رسم ملامح التاريخ البشري القديم.
وقال سموه "نُبشر أهالي مدينة دبا الحصن بأن العمل جارٍ على قدم وساق لإنجاز مشروع تطوير منطقة قلعة "الحصن"، لتسجيلها في منظمة اليونسكو، كأثر تابع لمدينة دبا الحصن، حيث يضم هذا الموقع آثاراً تاريخية تعود إلى ثلاثة عصور، أولها عصر الهرامزة ويليه عصر البرتغاليين ثم آثار القواسم القديمة، ولقد أرسلنا واستفسرنا عن إمكانية تسجيل الموقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعلمنا أنه يقبل والحمد لله، وذلك في إطار التزام إمارة الشارقة بحماية التراث التاريخي والثقافي والإنساني، وتعزيز مكانة المواقع الأثرية التي تسهم في إعادة رسم ملامح التاريخ البشري القديم".
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة "يشتمل مبنى قلعة "الحصن" في مدينة دبا على ثلاث طبقات فوق بعضها، يصعب الفصل بينها، حيث يمثّل كل طابق منها موقعاً أثرياً لعصر مختلف عن الطابق الآخر، فقد جمعنا كل ما هو موجود من آثار في هذه البقعة سواء من عصر الهرامزة أو البرتغاليين أو القواسم وحافظنا عليها في هذا الحصن، وتعتلي هذه الطوابق شبكة كبيرة بتصميم جميل، تعمل كمظلة لحماية زوّار الموقع من حرارة الشمس وحماية الآثار من هطول الأمطار عليها".
واختتم سموه حديثه قائلاً "تضم دبا الحصن أيضاً قلعة أثرية مربعة الشكل، جار العمل على إقامتها، وهي قلعة مهجورة وجار الآن ترميميها وإعادتها كأثر يُزَار، وتضم هذه المنطقة أسواقاً والعديد من الخدمات، وفي المنطقة الخلفية توجد بيوت تراثية نحن نحافظ عليها، فهي تعطي قيمة لمدينة دبا بتراثها وآثارها وكل ما هو موجود فيها، ونحن نود أن نقول لأهالي دبا الحصن "اصبروا علينا" فالعمل جارٍ بدقة، وسينتفع الناس بهذا المشروع بإذن الله وسيرون بلدهم قديماً".

أخبار ذات صلة
«بلديتنا معكم» في دبا الحصن
دبا الحصن يختتم معسكر القاهرة بنتائج متميزة
المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
قلعة الحصن
دبا الحصن
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©