«قضاء أبوظبي» تعزّز جاهزية الكوادر القانونية بـ 25 برنامجاً تدريبياً

بوظبي (الاتحاد)



نفّذت دائرة القضاء في أبوظبي، 25 برنامجاً تدريبياً ضمن برامج التكوين الأساسي لتأهيل المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، ووسطاء تسوية المنازعات، ومأموري الضبط القضائي في الجهات الحكومية، بمشاركة 411 متدرباً، وبإجمالي 1893 ساعة تدريبية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

وتنوعت البرامج بين التأهيل لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية، والتدريب المهني للقيد في جدول المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، وبرامج متخصّصة لتأهيل الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية، من خلال مناهج تدريبية تتناسب مع مهام عمل كل فئة مستهدفة، بما يسهم في رفع الكفاءة العملية وتحقيق أعلى مستويات الرقابة القانونية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تنفيذ هذه البرامج يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق منهجيات مدروسة ترتكز على أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.

وأشار إلى حرص دائرة القضاء على التحديث المستمر للبرامج التأهيلية، لمواكبة التطور المتسارع في الأنظمة والتقنيات، من خلال دمج مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية المتطورة، بما يعزّز من الجاهزية الفنية والإدارية والتخصصية للمتدربين.