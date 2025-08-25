مذكرة تفاهم بين «التنمية الأسرية» و«جمارك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت مؤسسة التنمية الأسرية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف توثيق التعاون بين الجانبين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، ودعم الشراكات المؤسسية المستدامة بما يحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً.

ووقّع الاتفاقية مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، بحضور عدد من موظفي الجهتين، وممثلي وسائل الإعلام.

ورحّبت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مؤكدة أنها تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات المؤسسية التي تخدم أهداف التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تنسجم مع رؤية المؤسسة في بناء بيئة داعمة لفئات المجتمع كافة، خاصة فئة كبار المواطنين من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأوضحت أن التعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من خلال مبادرة «درب السهالة»، يجسّد الالتزام بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية تعزّز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.



شراكات استراتيجية

وقالت الرميثي: «إن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص على تقديم كل ما من شأنه تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وبيّنت، أن مذكرة التفاهم تشمل التوعية بالخدمات المخصّصة لكبار المواطنين عبر قنوات المؤسسة المختلفة وأنديتها الاجتماعية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.



جودة حياة

وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «إن مبادرة «درب السهالة» تعكس التزامنا الراسخ بتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة للارتقاء بجودة حياة المجتمع وضمان رفاهيته، لتعزيز مسيرة العمل المجتمعي المستدام في الدولة وذلك بالشراكة مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، حيث يأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع عام المجتمع واستلهاماً من مبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستهدف كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة للارتقاء بجودة حياتهم وضمان رفاهيتهم».



بيئة اجتماعية

وأكد عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين.



نموذج عملي

وأشار البلوشي إلى أن مبادرة «درب السهالة» تمثل نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في خدمة كبار المواطنين، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات جمركية أكثر سهولة وسلاسة، وتعكس في الوقت ذاته اهتمام الدولة بالانتقال من مجرد توفير الخدمات الأساسية إلى ابتكار حلول نوعية تُحسن التجربة الحياتية اليومية لهم، مؤكداً أن المبادرة تسهم في ترسيخ مفهوم الخدمة الإنسانية الراقية التي تعكس مكانة كبار المواطنين كشركاء في مسيرة التنمية، وتترجم التوجه الاستراتيجي للمؤسسة في الارتقاء بجودة حياتهم بشكلٍ مستدام.