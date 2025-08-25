في دبي.. خطة مرورية متكاملة للدوريات الأمنية أمام المدارس

دبي (الاتحاد)



تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزارة التربية والتعليم، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية مميزة وناجحة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، لمدرسة الاتحاد الخاصة في منطقة جميرا ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» الهادفة لأن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، وذلك بمشاركة مجلة خالد التابعة لإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وقال اللواء سيف المزروعي، إن مشاركة شرطة دبي في مبادرة «يوم بلا حوادث» التي انطلقت فعالياتها الشهر الجاري تحت مظلّة وزارة الداخلية، تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوعي المروري والالتزام بإجراءات السلامة المرورية. ومبادرة «يوم بلا حوادث» تتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتستهدف تكثيف التوعية المرورية، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة والالتزام بالقواعد المرورية، خاصة أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الماضية.



منع الازدحام

أوضح اللواء سيف المزروعي أن شرطة دبي أعدّت خطة مرورية متكاملة تضمّنت نشر الدوريات الأمنية ورقباء السير أمام المدارس وفي الشوارع والتقاطعات الحيوية، وذلك تحت إشراف المديرين العامين ونوابهم ومديري المراكز الأمنية وكبار الضباط، بهدف تنظيم حركة المرور ومنع الازدحام في الفترات الصباحية وبعد الظهيرة، وتأمين دخول وخروج الطلبة وأولياء الأمور والكادر التدريسي.

وأشار إلى أن الخطة شملت أيضاً تنفيذ برامج توعية موجهة إلى سائقي الحافلات المدرسية، لتعريفهم بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء نقل الطلبة، إلى جانب تأهيل وتدريب حراس الأمن الخاص في المدارس على مهام شرطي المرور.