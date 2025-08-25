أجواء احتفالية بالظفرة.. تكاتف جهود الإدارة مع أولياء الأمور لإضفاء أجواء مشجعة على التعليم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



استقبلت مدارس منطقة الظفرة الطلاب من مختلف المراحل التعليمية بأجواء مبهجة وعبارات ترحيبية ومشجعة لبدء عام دراسي جديد مليء بالطاقة والحماس والرغبة في التحصيل الدراسي والجد والاجتهاد.

وحرص مديرو المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية على استقبال الطلاب وأولياء الأمور عند البوابات ومداخل المدارس تعبيراً عن الحفاوة باستقبال الطلاب، مما يعكس روح المجتمع المدرسي الداعم للطلاب وأثره على العملية التعليمية.

وأكد أيمن عكاشة، مدير مدرسة رواد الظفرة في مدينة زايد، أن إدارة المدرسة حرصت على تشكيل لجان استقبال للطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي، نظراً للتأثير الإيجابي، الذي يتركه ذلك في نفوس الطلاب سواء كانوا من الطلاب الجدد أو الطلاب القدامى في المدرسة مع حرص المدرسة على توفير أجواء مبهجة وألعاب وهدايا خاصة لطلاب الروضة والمرحلة التأسيسية، وذلك لكسر حالة الرهبة والخوف لدى هؤلاء الصغار من البعد عن أهاليهم وأولياء أمورهم، حيث سمحت المدرسة باصطحاب الطلاب داخل الصفوف الدراسية ومشاركة الأبناء الفعاليات والأنشطة في اليوم الأول.

بدورها، قالت نجلاء زكريا مرسى، مشرفة إدارية بمدرسة الظفرة، إن اليوم الأول لبدء العام الدراسي في المدرسة، ليس يوماً عادياً بل هو احتفال ببدء مرحلة جديدة من المعرفة والتعليم والتحصيل الدراسي، مشيرة إلى تكاتف جهود إدارة المدرسة مع أولياء الأمور، لإضفاء أجواء مشجعة على التعليم وحب الدراسة، مؤكدة أن اليوم الأول ركّز على الأنشطة أكثر من التركيز على المناهج والتعليم الأكاديمي. ومن جانبهم، أشاد عدد من أولياء الأمور وطلاب مدارس المرفأ للذكور، بالأنشطة التربوية والفعاليات المتنوعة التي نظمتها إدارة المدرسة في اليوم الدراسي الأول والتي كان لها بالغ الأثر في إرساء مجتمع مدرسي متكامل يجمع بين المدرسة والطلاب وأولياء الأمور.

بدورهم، أكد عدد كبير من مديري ومديرات مدارس منطقة الظفرة، أن اليوم الأول من بدء الدراسة شهد انتظام عدد كبير من الطلاب في العملية الدراسية والتعليمية في ظل أجواء سادها الفرح والسعادة والتشاركية بين الجميع.