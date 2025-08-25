دبي لرعاية النساء والأطفال و«الأمين» يطلقان حملة رقمية

دبي (الاتحاد)



تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد (2025 - 2026)، أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع «خدمة الأمين» حملة رقمية متكاملة تحت شعار «معًا لعودة آمنة.. نفسياً وأمنياً»، تهدف إلى تهيئة الأطفال وأسرهم للعودة إلى المدرسة بأمان نفسي واجتماعي، وضمان بيئة تعليمية محفّزة وآمنة تعزز القيم الأخلاقية والانتماء، وتقوي الصلة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن بداية العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة في نمو الطفل وتطوره، وتتطلب تهيئة نفسية واجتماعية متوازنة، مشيرة إلى أن الحملة الرقمية تهدف إلى تمكين الطفل والأسرة من مواجهة تحديات العودة إلى المدرسة بثقة، عبر توفير نصائح عملية للتهيئة النفسية، بما يضمن تجربة مدرسية آمنة وثرية ومثمرة، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال و«خدمة الأمين» يضمن وصول الرسائل التربوية والأمنية إلى جميع أفراد المجتمع، ويعزّز بيئة مدرسية تدعم نمو الطفل معرفياً واجتماعياً وتضمن عودة آمنة للأطفال.

من جانبه، شدد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، على أن سلامة الأطفال مسؤولية جماعية، مؤكداً أن الحملة تأتي لتذكير المجتمع بأهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأمنية، بما يضمن بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، ويعزز ثقافة الأمان والوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور.