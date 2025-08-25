الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة

8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة
26 أغسطس 2025 01:53

دبي (وام) 

كثّفت جمعية بيت الخير جهودها لدعم الطلاب المعسرين في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وخصّصت لهم هذا العام 8 ملايين درهم لتنفقها ضمن برنامج «تعليم» من خلال مشروع «تيسير»، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر محدودة الدخل وضمان استمرار أبنائها في مسيرتهم التعليمية.
وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية ماضية في التزامها تجاه دعم التعليم كأولوية استراتيجية، منوهاً بأن «بيت الخير» تحرص مع بداية كل عام دراسي على أن يكون لأبنائها الطلبة نصيب من الدعم انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل في بناء الإنسان وهو السبيل لتأهيل أجيال قادرة على خدمة وطنها والمساهمة في نهضته.

أخبار ذات صلة
جناح دبي في معرض «غيمز كوم» يستقطب آلاف الزوار والوفود من حول العالم
«الخارجية» تتسلّم البراءة القنصلية من قنصل روسيا الاتحادية
بيت الخير
المدارس
العام الدراسي الجديد
التعليم
الدراسة
دبي
العودة للمدارس
جمعية بيت الخير
العودة إلى المدارس
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©