8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة

دبي (وام)



كثّفت جمعية بيت الخير جهودها لدعم الطلاب المعسرين في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وخصّصت لهم هذا العام 8 ملايين درهم لتنفقها ضمن برنامج «تعليم» من خلال مشروع «تيسير»، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر محدودة الدخل وضمان استمرار أبنائها في مسيرتهم التعليمية.

وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية ماضية في التزامها تجاه دعم التعليم كأولوية استراتيجية، منوهاً بأن «بيت الخير» تحرص مع بداية كل عام دراسي على أن يكون لأبنائها الطلبة نصيب من الدعم انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم هو الاستثمار الأمثل في بناء الإنسان وهو السبيل لتأهيل أجيال قادرة على خدمة وطنها والمساهمة في نهضته.