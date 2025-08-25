«الإمارات للدراسات» شريك معرفيّ في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أكبر معرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نوعه، اختياره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شريكاً معرفياً في النسخة الثانية والعشرين من المعرض الذي يُعقد بين يومَي 30 أغسطس و7 سبتمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي. يُقام المعرض برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويُعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض المتخصّصة في الصيد والفروسية والرياضات البحرية. وستتضمَّن مشاركة المركز، بصفته شريكاً معرفيّاً، عرضه لمجموعة من المواد المطبوعة والمرئية التي تبرز مكانة الصيد والفروسية في فكر القيادة الإماراتية، عبر المستخلصات الفكرية التي تحتضنها موسوعة القيادة الإماراتية.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه المشاركة تنسجم مع رسالة المركز في تعزيز الوعي المعرفي والثقافي، وتأتي ضمن جهوده لإبراز إسهاماته في حفظ الإرث الوطني للقيادة. وأشار إلى أبرز محاور مشاركة المركز، عرض موسوعة القيادة الإماراتية «الاتحاد»، التي أطلقها المركز في يناير 2024، بهدف جمع موروث القيادة الإماراتية، مسيرةً وإنجازاً، وتوثيقه وحفظه تحت منصة واحدة، بالاعتماد على المراجع والمصادر العلمية الموثوق بها.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن: «يمثل اختيار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، إضافة نوعية تُثري المحتوى الفكري والثقافي والإرث الحضاري للحدث، وتُعزز من مكانته منصةً متكاملةً تجمع بين التراث والمعرفة والابتكار».



«كراكال» تعرض أحدث منتجاتها

تشارك «كراكال»، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء والتابعة لمجموعة «إيدج»، للمرة الثامنة عشر في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أديهكس 2025). وتعود «كراكال» كراعية للأسلحة في الدورة الثانية والعشرين من الفعالية السنوية، حيث ستعرض الشركة أحدث منتجاتها. كما سيتم عرض بنادق الصيد الفاخرة من شركة «ميركل الألمانية» التابعة لكراكال.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لكراكال: «يتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 لشركة كراكال فرصة مثالية لتعزيز العلاقات مع مجتمعات الرماية الرياضية والصيد المتنامية في المنطقة. سنعرض هذا العام أحدث تطورات أسلحتنا النارية التجارية عالية الدقة، وبنادق الصيد المصممة خصيصاً لعملائنا».