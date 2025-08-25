الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى العلمين في زيارة أخوية.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

رئيس الدولة يصل إلى العلمين في زيارة أخوية.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه
25 أغسطس 2025 23:15

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى مدينة العلمين الجديدة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله مطار العلمين الدولي، فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.


 

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: الإمارات اليوم شريك موثوق
شراكات تنموية

ورحب فخامة الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بصاحب السمو رئيس الدولة وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية، مؤكدين متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، فيما أكد فخامة الرئيس المصري على ما يحظى به سموه من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها امتداداً للعلاقة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لدى الشعب المصري.

المصدر: وام
محمدبن زايد
رئيس الدولة
مصر
زيارة أخوية
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©