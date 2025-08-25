الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للصادرات» يسلط الضوء على أنشطته في أنغولا

26 أغسطس 2025 01:53

أبوظبي (وام)

وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في فبراير 2023 اتفاقيتين تمويليتين مع حكومة أنغولا بقيمة تتجاوز 445 مليون درهم، لدعم مشاريع حيوية في مجالي التقنية والبنية التحتية، وتشمل الاتفاقية الأولى، والبالغة قيمتها أكثر من 330 مليون درهم، إنشاء مركزين للبيانات ومنصة للحوسبة السحابية وفق أحدث المعايير العالمية، عبر شركة «بريسايت» الإماراتية المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات. 

أما الاتفاقية الثانية، بقيمة تتجاوز 115 مليون درهم، فتهدف إلى تحديث أنظمة إنارة الطرق في مدن عدة بجمهورية أنغولا من خلال استخدام تقنيات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع شركة «مارك كابلز» الإماراتية الرائدة في مجال الكابلات وأنظمة الطاقة.
وجرى تنفيذ هذه التسهيلات التمويلية بالشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد، ما يوفر هيكلة مالية آمنة ويعزز فرص نجاح المشاريع واستدامتها.
وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أن دعم المشاريع الاستراتيجية يمثل جوهر رسالة «أدكس»، مضيفاً أن التعاون مع أنغولا يعكس الرؤية المشتركة للدولتين في دعم مسيرة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ويمهد لمزيد من الشراكات المستقبلية التي تعود بالنفع على الجانبين.

حضور
يعكس حضور «أدكس» المتنامي في أنغولا حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع أفريقيا، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تتيح للشركات الوطنية الانطلاق بثقة إلى الأسواق العالمية.

 

 

 

 

أبوظبي
صندوق أبوظبي للتنمية
أنغولا
أبوظبي للصادرات
الإمارات
مكتب أبوظبي للصادرات
أدكس
