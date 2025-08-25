الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الموارد البشرية لحكومة دبي تختتم استقبال المشاركات للجوائز البحثية

الموارد البشرية لحكومة دبي تختتم استقبال المشاركات للجوائز البحثية
26 أغسطس 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اختتام مرحلة تسلم المشاركات في الدورة الأولى للجوائز البحثية 2025، والتي أطلقتها الدائرة بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، وقد لاقت المرحلة تفاعلاً من الباحثين في المؤسسات الحكومية والأكاديمية، إذ بلغ إجمالي البحوث المقدمة 70 بحثاً علمياً، منها 11 بحثاً من طلبة الكليات والجامعات، إلى جانب مشاركة نوعية من موظفي حكومة دبي من مختلف الدوائر والجهات.
كما شهدت الجائزة إقبالاً من 27 جهة حكومية وأكاديمية، ما يدل على المكانة المتزايدة للبحث العلمي كأداة استراتيجية لدعم عملية صناعة القرار الحكومي وتطوير السياسات وتعزيز جودة حياة الموظفين، حيث مثّلت هذه المشاركة مؤشراً عملياً على تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الاستثمار في الكفاءات البحثية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يعكس الإقبال الذي شهدته الجائزة هذا العام مستوى متقدماً من الوعي لدى الجهات الحكومية والأكاديمية، بأهمية البحث العلمي كأداة استراتيجية لتطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية».

