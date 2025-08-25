الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أوقاف دبي» تنجز 4 مشروعات وقفية عقارية

مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة القُصَّر في دبي (أرشيفية)
26 أغسطس 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

في إطار سعيها لفتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي، ودعماً لأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة القصّر في دبي، أربعة مشروعات عقارية وقفية جديدة، بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2025.
وبحسب المؤسسة، تدعم المشروعات العقارية الوقفية الجديدة، قطاعات مجتمعية متنوعة، وهي المشروع الوقفي الأول لموظفي حكومة دبي، الذي يعود ريعه لعموم الخير، ووقف متاجر الورقاء لرعاية شؤون المساجد، ولتعزيز العمل الخيري شيدت المؤسسة، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وقف فلل سكنية يصرف ريعها لدعم وتمكين الأسر المتعففة ودعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والصحية التي تنفذها دبي الخيرية، كما أنجزت المؤسسة وقفاً خيرياً مستداماً، عبارة عن فيلا سكنية، يعود على مختلف أوجه الخير.  وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المشروعات العقارية المنجزة، خلال النصف الأول من العام 2025، ترسخ دور المؤسسة في تشييد منشآت وقفية مستدامة تدعم قطاعات المجتمع الحيوية خلال السنوات القادمة.

