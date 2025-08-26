الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سماء الإمارات تشهد خسوفاً قمرياً كلياً خلال سبتمبر

سماء الإمارات تشهد خسوفاً قمرياً كلياً خلال سبتمبر
26 أغسطس 2025 13:04

قالت جمعية الإمارات للفلك إنه ستتاح الفرصة في دولة الإمارات لمشاهدة خسوف قمري كلي، يحدث ليلتي 7 و8 سبتمبر المقبل، حيث سيمر قرص القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض ما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأحمر، وهو ما يُعرف بـ "الخسوف القمري الكلي"، وسيكون مرئياً في جميع مناطق الإمارات ومعظم مناطق قارة آسيا والشرق الأوسط.

 

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن هذا الحدث يعد استثنائيا من حيث خصائصه، إذ يعد من أطول الخسوفات القمرية الكلية في العقد الأخير، وستصل الفترة الإجمالية للحدث إلى نحو 5 ساعات و27 دقيقة، فيما تصل مدة مرحلة الخسوف الكلي حوالي 82 دقيقة "ساعة و22 دقيقة"، وتصل نسبة السكان الذين سيتمكنون من رؤيته عالميًا إلى نحو 85% من البشر ككل في حال رؤية القمر أثناء الظاهرة.

وأكد الجروان أن دولة الإمارات ستكون في موقع مثالي لمتابعة الظاهرة من بدايتها إلى نهايتها، وستكون مراحل الخسوف القمري الكلي وفق التوقيت المحلي لدولة الإمارات كالتالي، الساعة 19:28 بداية ظاهرة الخسوف القمري والتي تبدأ بمرحلة شبه الظل، و20:27 بداية الخسوف الجزئي، وفي الساعة 21:30 يبدأ الخسوف الكلي، وفي 22:10  تكون ذروة الخسوف الكلي، وعند الساعة 22:53 ينتهي الخسوف الكلي، وفي الساعة 23:56 تكون نهاية الخسوف الجزئي ، وعند الساعة 00:55 "صباح 8 سبتمبر” ، تكون نهاية ظاهرة الخسوف بالكامل مع نهاية مرحلة شبه الظل.

وذكر أن الخسوف القمري الذي يليه سيكون في 3 مارس 2026، والذي سينتهي مع طلوع القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم.

المصدر: وام
القمر
سماء الإمارات
