تحديد عطلة المولد النبوي الشريف في الدولة

تحديد عطلة المولد النبوي الشريف في الدولة
26 أغسطس 2025 13:14

تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجميع الوزارات والجهات الاتحادية، بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ورفعت الوزارة بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

المصدر: وام
المولد النبوي الشريف
الإمارات
