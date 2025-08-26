الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
26 أغسطس 2025 17:01

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.5 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
