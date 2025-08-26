الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم

مبنى الهيئة العامة للمعاشات
26 أغسطس 2025 16:55

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس 2025، غداً الأربعاء الموافق 27 من الشهر، وذلك بإجمالي 843.9 مليون درهم.
وتعكس المعاشات المقررة لهذا الشهر زيادة ملحوظة قدرها 42.6 مليون درهم مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 801.2 مليون درهم، ما يبرز النمو المستمر في أعداد المستفيدين وحجم الدعم المقدم لهم.
ويصل عدد المستفيدين من صرف المعاشات هذا الشهر إلى 49.940 متقاعداً ومستحقاً، بارتفاع قدره 1.150 مستفيداً عن نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس الدور المحوري للهيئة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة.
ويشمل الصرف كلاً من المشمولين بقوانين المعاشات المعتمدة لدى الهيئة، بالإضافة إلى المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم نيابةً عن وزارة المالية، وفق قوانين المعاشات التي تشملهم وفي إطار تعاون حكومي يعزز كفاءة تقديم المنافع التقاعدية.

المصدر: وام
المعاشات
هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
المعاشات التقاعدية
