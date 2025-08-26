الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار غداً

فرصة سقوط أمطار غداً
26 أغسطس 2025 17:20

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاَ بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:52، والمد الثاني عند الساعة 03:50، والجزر الأول عند 09:23، والجزر الثاني عند الساعة 21:42.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:51، والمد الثاني عند الساعة 47:00، والجزر الأول عند الساعة23 :18، والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
