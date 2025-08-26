الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى الأرجنتين يلتقي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية

سفير الإمارات لدى الأرجنتين يلتقي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية
26 أغسطس 2025 22:36

التقى سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية، فخامة ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بحضور معالي ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
ونقل سعادته إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مقرونة بتهانيهم بمناسبة اليوم الوطني الـ200، وتمنياتهم لشعب الأورغواي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة الرئيس تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشاد فخامته بتطور العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثنياً على الإنجازات التنموية الرائدة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التعاون في كافة المجالات.
من جهته، أكد سعادته على حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع الأورغواي بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز جسور التواصل بين شعبي البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية في البلدين.

المصدر: وام
