علوم الدار

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ81 للمساعدات الإنسانية ضمن عملية «طيور الخير» لدعم غزة

جانب من عملية الإنزال الجوي للمساعدات في قطاع غزة
26 أغسطس 2025 20:56

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد أتمت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية الإنزال الجوي الـ81 للمساعدات، في إطار عملية «طيور الخير»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.
وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وبإتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4076 طناً، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، مما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.
وتُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في مجالات العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة
المصدر: وام
