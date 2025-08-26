رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية: دعم الإمارات يعزز صمود النساء الفلسطينيات في مواجهة التحديات

أشادت آمال الأغا، رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد النسائي العام، في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم ومنها المساعدات الإنسانية والغذائية المستمرة، مؤكدة أن هذه الجهود المقدرة تساعد المرأة الفلسطينية على البقاء والصمود ومواجهة التحديات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

ونوهت الأغا بدعم الإمارات المتواصل للجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون المرأة، فضلاً عن دعم المرأة الفلسطينية المعيلة والطالبات عبر جمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا الدعم يخفف من أعباء المرأة والأسرة الفلسطينية.

وأشادت الأغا بجهود الاتحاد النسائي العام في الإمارات، مؤكدة أنه يقوم بدور رائد في دعم الجمعيات النسائية الفلسطينية، والبرامج الموجهة لدعم المرأة والفتاة الفلسطينية، ووصفت تلك الجهود بأنها نموذج متميز للتضامن العربي في مواجهة تداعيات الحرب.

وأشارت إلى مساهمات الإمارات منذ بداية الحرب الدائرة في غزة ضمن مبادرات «الفارس الشهم 3» و«طيور الخير» التي شملت تأسيس ودعم المستشفيات الميدانية، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال، مما مكّن المرأة الفلسطينية من الحفاظ على صحة أسرتها، بجانب تقديم المساعدات الغذائية المتواصلة.

وقالت الأغا إن دولة الإمارات أسهمت في تنفيذ مشروعات حيوية بالتعاون مع مصر لتأمين مياه الشرب من محطة العريش للمياه، وذلك لصالح المناطق المتضررة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه واستهداف الآبار التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة.

وأعربت الأغا عن تقديرها العميق لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مشيدة في الوقت نفسه بدور مصر في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة.