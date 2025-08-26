الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية: دعم الإمارات يعزز صمود النساء الفلسطينيات في مواجهة التحديات

آمال الأغا
26 أغسطس 2025 21:15

أشادت آمال الأغا، رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد النسائي العام، في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة المرأة الفلسطينية، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم ومنها المساعدات الإنسانية والغذائية المستمرة، مؤكدة أن هذه الجهود المقدرة تساعد المرأة الفلسطينية على البقاء والصمود ومواجهة التحديات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.
ونوهت الأغا بدعم الإمارات المتواصل للجمعيات الخيرية التي تعنى بشؤون المرأة، فضلاً عن دعم المرأة الفلسطينية المعيلة والطالبات عبر جمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا الدعم يخفف من أعباء المرأة والأسرة الفلسطينية.
وأشادت الأغا بجهود الاتحاد النسائي العام في الإمارات، مؤكدة أنه يقوم بدور رائد في دعم الجمعيات النسائية الفلسطينية، والبرامج الموجهة لدعم المرأة والفتاة الفلسطينية، ووصفت تلك الجهود بأنها نموذج متميز للتضامن العربي في مواجهة تداعيات الحرب.
وأشارت إلى مساهمات الإمارات منذ بداية الحرب الدائرة في غزة ضمن مبادرات «الفارس الشهم 3» و«طيور الخير» التي شملت تأسيس ودعم المستشفيات الميدانية، وتنفيذ حملات التطعيم للأطفال، مما مكّن المرأة الفلسطينية من الحفاظ على صحة أسرتها، بجانب تقديم المساعدات الغذائية المتواصلة.
وقالت الأغا إن دولة الإمارات أسهمت في تنفيذ مشروعات حيوية بالتعاون مع مصر لتأمين مياه الشرب من محطة العريش للمياه، وذلك لصالح المناطق المتضررة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه واستهداف الآبار التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة.
وأعربت الأغا عن تقديرها العميق لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مشيدة في الوقت نفسه بدور مصر في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة
المصدر: وام
الفارس الشهم 3
طيور الخير
حرب غزة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
المساعدات الإماراتية
المساعدات الإنسانية
الحرب في غزة
قطاع غزة غزة
قطاع غزة
الإمارات
مساعدات الإمارات
غزة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
الأخبار العالمية
بعد سلسلة انتكاسات.. "ستارشيب" ينجح في رحلة تجريبية جديدة
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©