علوم الدار

الاتحاد النسائي العام يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة وترقية المرأة في أنغولا

الاتحاد النسائي العام يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة وترقية المرأة في أنغولا

26 أغسطس 2025 21:35
26 أغسطس 2025 21:35

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة وترقية المرأة(MASFAMU) في جمهورية أنغولا، وذلك على هامش "زيارة دولة "التي قام بها سموه لأنغولا بما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم معالي آنا بولا دو ساكرامنتو نينو وزيرة العمل الاجتماعي والأسرة وترقية المرأة في جمهورية أنغولا، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال إطلاق برامج ومشاريع مشتركة في مجالات التعليم، العلوم، الاقتصاد، الصحة، والبيئة، إلى جانب مبادرات تدعم الرفاه الاقتصادي للنساء، وتبادل الأفكار والخبرات حول البرامج التي تمكن المرأة مهنياً، وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للتفوق والريادة في بيئة العمل.
وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي بهذه المناسبة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرامية إلى تعزيز دعم وتمكين المرأة محلياً ودولياً، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل منصة جديدة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وفتح مجالات مبتكرة للعمل المشترك في تمكين المرأة والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذا التعاون المشترك يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور المرأة عالمياً، وترسيخ مكانتها شريكاً رئيساً في التنمية، ونموذجا ملهما في التأثير والإبداع، في إطار الرؤية الوطنية التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتمكيناً للمرأة في جميع المجالات.

المصدر: وام
الاتحاد النسائي العام
الإمارات
